У США скасували або затримали понад 25 тисяч рейсів через збій — RMF24

У США через серйозний збій системи управління повітряним рухом за п'ятницю та суботу скасували або затримали понад 25 тисяч авіарейсів. У п'ятницю Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) призупинило всі вильоти в країні, що спричинило перебої в роботі аеропортів і залишило тисячі пасажирів в очікуванні, повідомляє RMF24.

Тисячі рейсів скасовано або затримано

За даними видання, у п'ятницю авіакомпанії скасували або затримали понад 15 тисяч рейсів, ще близько 10 тисяч рейсів зазнали скасування чи затримок у суботу. Причиною стала несправність системи контролю повітряного руху, яка фактично паралізувала авіасполучення.

Міністр транспорту США Шон Даффі заявив телеканалу ABC, що збій стався через перевантаження системи під час її оновлення. Роботи проводила американська компанія L3Harris, яка спеціалізується на авіаційних та оборонних технологіях.

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Посадовці відкинули версію кібератаки

Даффі пов'язав проблему із застарілою інфраструктурою та заявив, що попередні адміністрації не здійснили необхідної модернізації систем управління повітряним рухом. Президент США Дональд Трамп також відкинув припущення про можливу кібератаку, назвавши причиною старіння інфраструктури.

Керівник Міністерства внутрішньої безпеки США Марквейн Маллін заявив, що збій не пов'язаний із нещодавньою глобальною несправністю сервісів Microsoft. Даффі окремо зазначив, що нова система штучного інтелекту, яка допомагає в управлінні повітряним рухом, також не була причиною проблем. Міністр очікував нормалізації ситуації протягом дня, водночас повне відновлення роботи систем мало завершитися в понеділок.

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