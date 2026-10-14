У США скоротили до 10 днів строк оскарження втрати статусу біженця — The Hill

Адміністрація президента США Дональда Трампа оприлюднила правило, яке скорочує строк оскарження рішення про припинення статусу біженця з 30 до 10 днів. Документ має набути чинності в середу та був опублікований без формальної процедури попереднього повідомлення і збору коментарів, повідомляє The Hill.

Перегляд статусу біженців

Нововведення запровадили після того, як адміністрація Трампа в листопаді наказала переглянути справи всіх біженців, допущених до США за президентства Джо Байдена. Міністерство внутрішньої безпеки США вказало в правилі, що попередня політика перевірок нібито надавала пріоритет швидкості над якістю співбесід.

Відомство стверджує, що частину запитань для встановлення відповідності заявників критеріям статусу біженця не ставили. За оцінкою міністерства, це могло підвищити ризик допуску людей, які не відповідали вимогам програми.

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Статус біженця може бути скасований лише в разі встановлення, що людина не відповідала критеріям програми до в’їзду до США. Біженці проходять кілька етапів перевірок і співбесід та часто роками очікують у таборах перед допуском до країни.

Реакція організацій

Президент і генеральний директор Global Refuge Кріш О’Мара Віньяраджа заявила, що десятиденного строку недостатньо, аби знайти адвоката, перекласти документи або отримати записи з країни, яку людина залишила через конфлікт чи переслідування. За її словами, деякі біженці можуть не отримати повідомлення до завершення відведеного часу.

Наомі Стайнберг з HIAS заявила, що нова політика підриває принцип постійного захисту, який передбачає переселення біженців. Президент AfghanEvac Шон ВанДайвер назвав скорочений строк особливо небезпечним для афганців, які прибули до США в період виведення американських військ з Афганістану та після нього. За його даними, у 2022–2025 роках до Сполучених Штатів прибули близько 30 тисяч афганських біженців.

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