У США сповільнився обмін розвідданими про Іран — NDTV World

У США обмін розвідувальною інформацією про Іран та інші глобальні загрози з Конгресом і всередині федерального уряду сповільнився, а в окремих випадках тимчасово припинявся. Про це з посиланням на вісьмох чинних і колишніх посадовців та обізнаних співрозмовників повідомляє NDTV World.

За даними співрозмовників видання, проблеми виникли під час перебування Тулсі Габбард на посаді директорки національної розвідки США, коли між її офісом і Центральним розвідувальним управлінням існувала глибока напруга. Після її відставки в червні напруженість послабилася, проте наслідки конфлікту, за словами двох американських посадовців, зберігаються.

Менше спільних оцінок

Посадовці повідомили, що ЦРУ припинило співавторство оцінок із Національною розвідувальною радою, аналітичним підрозділом Офісу директора національної розвідки США. Це зменшило кількість документів, які мають узагальнювати оцінки американської розвідувальної спільноти для посадовців, що ухвалюють рішення, зокрема з питань Ірану.

У ЦРУ заявили, що відомство повністю бере участь у підготовці розвідувальних оцінок через Президентський щоденний брифінг, який координує Офіс директора національної розвідки, а також через Національну розвідувальну раду. Водночас, за словами двох обізнаних людей, через скорочення штату та зміну формату співпраці рада уповільнила підготовку оцінок. П'ятеро чинних і колишніх посадовців сказали, що жодна з них не була присвячена війні в Ірані.

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Представник Офісу директора національної розвідки у відповіді на запит заявив, що рівень підготовки оцінок ради залишається близьким до історичних показників.

Перерви у брифінгах для Конгресу

За словами двох співрозмовників, законодавці та їхні співробітники на короткий час переставали отримувати розвідувальні звіти від офісу Габбард після американського військового втручання в Ірані в червні 2025 року, а також після захоплення колишнього президента Венесуели Ніколаса Мадуро в січні 2026 року. Команда Габбард звинувачувала членів Конгресу у витоках інформації до преси.

Офіс Габбард також припиняв брифінги для Конгресу щодо загроз виборам у 2025 році, стверджують два обізнані джерела та колишній посадовець. За словами посадовців, чинний директор національної розвідки Джей Клейтон, який обійняв посаду в серпні, відновив такі брифінги. Колишні посадовці попередили, що перебої в координації можуть залишати американських посадовців без повної картини загроз.

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