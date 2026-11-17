У США стався збій у NSA Net — закритій мережі, якою користується Агентство національної безпеки для обміну секретною інформацією між співробітниками. Про проблему 17 листопада повідомив телеканал CNN із посиланням на джерела в американському уряді. За попередніми даними співрозмовників журналістів, ознак кібератаки немає, однак причини несправності поки не встановили.

Про проблеми в роботі надсекретної мережі NSA Net стало відомо вдень 17 листопада. За інформацією CNN, журналісти поспілкувалися із шістьма співрозмовниками в американському уряді, які підтвердили факт збою. NSA Net — це закрита внутрішня мережа Агентства національної безпеки США (NSA). Її використовують для зв'язку між працівниками відомства та обміну інформацією, яка має найвищий рівень секретності. Через цю систему співробітники американських спецслужб можуть передавати дані, доступ до яких обмежений.

За словами джерел CNN, несправність виникла раптово. Водночас співрозмовники видання не уточнили, які саме функції мережі перестали працювати та наскільки серйозними є проблеми. Також поки невідомо, коли саме стався збій і чи вдалося повністю відновити роботу системи. Окремо джерела наголосили, що наразі немає ознак кібератаки. Тобто, за попередньою інформацією, проблеми не пов'язують із зовнішнім втручанням у роботу мережі. Проте остаточної причини несправності поки не назвали.

Через закритий характер NSA Net перевірити її роботу за допомогою звичайних сервісів моніторингу неможливо. Зокрема, платформа Down Detector не відображає стан цієї мережі та не може підтвердити масштаби збою. Водночас 17 листопада сервіс фіксував скарги на роботу інших великих компаній. Серед них — фінансова компанія Charles Schwab і міжнародна мережа готелів Marriott. Також користувачі частіше повідомляли про проблеми з Google. Водночас помітного зростання скарг на роботу Microsoft не зафіксували.

Однак ці повідомлення не пов'язані з підтвердженим збоєм у NSA Net. Наразі немає інформації, яка б вказувала на спільну причину несправностей у роботі американської секретної мережі та комерційних сервісів. Таким чином, відомо лише про сам факт проблеми у внутрішній системі зв'язку Агентства національної безпеки США. Її причини, тривалість і вплив на роботу відомства поки залишаються невідомими. CNN продовжує з'ясовувати подробиці.

16 листопада 2026 року авіакомпанія United Airlines повідомила про масштабний збій систем, який вплинув на рейси, заплановані до вильоту. Про це з посиланням на заяву перевізника повідомив CNBC.

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