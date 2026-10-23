У США та Франції затримали підозрюваних у фінансуванні ХАМАС — The National

У США та Франції затримали кількох людей у справі про ймовірну міжнародну мережу збору коштів для ХАМАС, яка, за даними американських правоохоронців, використовувала пожертви нібито на гуманітарну допомогу населенню Гази. Як повідомляє The National, прокуратура США вважає, що мережею керував 45-річний Салім Альзак — високопоставлений представник пропагандистського апарату ХАМАС.

Обвинувачення у США

Американська влада заявляє, що мережа зібрала близько 2 млн доларів для ХАМАС, із яких 1,5 млн доларів надійшли після нападу угруповання на Ізраїль 7 жовтня 2023 року. Альзаку висунули обвинувачення у справі про збір коштів через соціальні мережі під прикриттям допомоги Газі. У разі визнання вини йому загрожує до 20 років ув’язнення у США. За даними видання, нині він перебуває в Газі.

В обвинувальному акті, поданому до суду Нью-Йорка, йдеться, що Альзак та його ймовірні співучасники зверталися по пожертви в різних країнах, заявляючи, що гроші призначені для гуманітарної допомоги. Слідство також стверджує, що під час розмови з агентом американських правоохоронних органів під прикриттям Альзак називав ХАМАС «зеленими» та вживав кодові вислови на кшталт «купити хліб» або «віддати пекарням».

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Затримання у США та Франції

У США затримали Абделя Адгамі та Омара Адгамі з Луїзіани, а також Раеда Юсефа з Флориди. Їх підозрюють у переказі через цю мережу загалом 155 тис. доларів. Серед висунутих обвинувачень — надання матеріальної підтримки іноземній терористичній організації; у разі обвинувального вироку їм також загрожує до 20 років ув’язнення.

Під час операції французької Генеральної дирекції внутрішньої безпеки затримали Фаузі Баріку, засновника Association Baraka, та Амель Уалід, пов’язану з Ensemble C Mieux. За даними американської влади, Баріка й Уалід переказали Альзаку сотні тисяч доларів у криптовалюті. Association Baraka закрили після операції французької спецслужби.

Американські санкції

США запровадили санкції за процедурою Specially Designated Global Terrorist щодо Альзака, Баріки, Уалід, Association Baraka та Ensemble C Mieux. Міністерство юстиції США характеризує Альзака як заступника командира батальйону в бригадах Аль-Кассам — збройному крилі ХАМАС — і співробітника фотопідрозділу медіаофісу угруповання.

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