У США трьом чоловікам висунули обвинувачення у сексуальних злочинах — The Guardian

У штаті Південна Кароліна, США, трьом чоловікам висунули обвинувачення у справі про сексуальні злочини та вуайєризм. Серед фігурантів — колишній наречений конгресвумен-республіканки Ненсі Мейс Патрік Браянт. Як повідомляє The Guardian, Мейс раніше розповідала про цю справу під час виступу в Палаті представників США.

Обвинувачення у справі

Джону Дугласу Осборну висунули обвинувачення у нападі та побитті першого ступеня, а також у двох епізодах злочинної сексуальної поведінки третього ступеня. Згідно із заявами під присягою агентів правоохоронного органу штату, Осборн вчиняв сексуальні дії щодо 23-річної жінки, яка була безпорадною та перебувала у стані алкогольного сп'яніння.

Браянту та Еріку Бернарду Боумену висунули обвинувачення у вуайєризмі. За версією слідчих, перед імовірним нападом чоловіки обговорювали, хто з них його вчинить, а також фотографували та записували подію на відео. Агенти заявили, що подію також було видно на записі системи відеоспостереження в будинку на острові Салліванс — передмісті Чарлстона.

Слідчі зазначили, що жінка впала в басейн, а згодом непритомною лежала на дивані, прикриваючись подушкою. Інша жінка, яка випадково дивилася трансляцію з камер, нібито побачила те, що відбувалося, зробила фотографії та описала побачене у щоденнику. Імовірний напад стався у жовтні 2018 року, коли Мейс і Браянт ще не були заручені.

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Боумену також інкримінують перешкоджання правосуддю. За твердженням агентів, він скинув до заводських налаштувань телефон, який, як він знав, слідчі шукали на підставі ордера, а також оприлюднив у X ім'я та відео потерпілої від злочину сексуального характеру.

Виступ Ненсі Мейс

У лютому 2025 року Мейс майже годину виступала в Палаті представників, назвавши чоловіків та розповівши про фотографії й відео, які, за її словами, знайшла в телефоні Браянта під час їхніх стосунків. Вона заявила, що випадково виявила тяжкі злочини проти жінок, зокрема зґвалтування, фото й відео без згоди та експлуатацію жінок і неповнолітніх дівчат.

Раніше Браянт повністю заперечував звинувачення та заявляв Associated Press, що співпрацюватиме з усіма необхідними юридичними процедурами, аби очистити своє ім'я. Правоохоронний орган штату не уточнив, чи триває розслідування щодо когось із фігурантів.

Після висунення обвинувачень Мейс оприлюднила заяву про 25 законопроєктів, які, за її словами, мають посилити захист потерпілих від сексуального насильства, домагань або дискримінації.

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