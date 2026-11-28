У США, в Сан-Антоніо, після матчу НБА між «Сан-Антоніо Сперс» та «Лос-Анджелес Лейкерс» уболівальник штовхнув гравця «Лейкерс» Луку Дончича. Інцидент стався після фінальної сирени, коли баскетболіст залишав майданчик у Frost Bank Center. Охорона одразу втрутилася, повідомляє Interia Sport.

Інцидент після фінальної сирени

За даними видання, одна з глядачок щось вигукнула Дончичу, після чого він кинув у її бік білу пов’язку. Згодом баскетболіст повернувся, щоб забрати її, оскільки почув, що жінка не хоче залишати пов’язку собі. У цей момент чоловік, який перебував поруч із нею, штовхнув гравця.

Дончич пояснив, що віддає свою пов’язку майже після кожного матчу. Після інциденту він передав її іншій людині.

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Результат матчу

«Сан-Антоніо» переміг «Лос-Анджелес» із рахунком 99:96. «Лейкерс» виграли перші дві чверті, однак «Сперс» переломили хід гри в третій, яку завершили з перевагою 30:14.

Найрезультативнішим у складі «Сперс» став Стефон Касл із 26 очками. Віктор Вембаньяма набрав 25 очок і зробив 16 підбирань. Дончич завершив матч із 31 очком, шістьма підбираннями та вісьмома передачами. Поразка позбавила «Лейкерс» участі в NBA Cup, тоді як «Сперс» вийшли до стадії плейоф, де зіграють проти «Даллас Маверікс».

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