У США від кору померли 10 людей від початку року — Polsat News

У США від початку 2026 року від кору померли 10 людей. У 45 штатах підтвердили 5412 випадків інфекції — на 230 більше, ніж у попередньому щотижневому звіті. Про це з посиланням на дані американських органів охорони здоров’я та ABC News повідомляє Polsat News.

Де зафіксували смерті

Семеро людей померли у Пенсильванії, двоє — у Вісконсині, ще одна смерть зафіксована у штаті Нью-Йорк. Медичні служби Вісконсину у п’ятницю повідомили про другий летальний випадок у штаті, а санітарні органи Пенсильванії — про ще одну смерть.

Для порівняння, у 2000–2024 роках середня річна кількість випадків кору в США становила 180. У 2026 році також зареєстрували близько 2,2 тисячі випадків захворювання серед дорослих, тоді як торік їх було 674. За даними CDC, серед дорослих хвороба перебігає важче, а рівень госпіталізацій у цій групі становить приблизно 15%.

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Зниження рівня вакцинації

Частка дітей дошкільного віку в США, щеплених проти кору, знизилася з 95% у 2019 році до 92% у 2026-му. Для формування колективного імунітету зазвичай потрібне охоплення вакцинацією на рівні 95%. Приблизно 300 тисяч дітей, які цього року почали дошкільну освіту, не отримали щеплення.

Вакцину MMR проти кору, паротиту та краснухи вводять у двох дозах: першу у віці 12–15 місяців, другу — у 4–6 років. Повний курс, як зазначає видання, на 97% ефективний для запобігання інфекції та суттєво зменшує ризик тяжкого перебігу хвороби.

Ризики ускладнень

За даними, наведеними ABC News, одна хвора людина може інфікувати до 90% нещеплених людей зі свого оточення. Вірус здатен зберігатися в повітрі та на поверхнях до двох годин після того, як інфікована людина залишила приміщення. Серед нещеплених госпіталізації потребує кожен п’ятий хворий, а у кожної двадцятої дитини розвивається пневмонія.

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