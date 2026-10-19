У США відбулися масові протести проти політики Трампа під гаслом Без королів — Associated Press

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У різних містах Сполучених Штатів 18 жовтня пройшли масові акції протесту проти політики Дональда Трампа, організовані рухом «Без королів». Учасники виступають проти дій американського президента та наголошують на неприпустимості концентрації влади в руках однієї людини.

Головним завданням цих акцій було стимулювання громадян до участі у достроковому голосуванні на майбутніх виборах. Хоча події позиціонували як позапартійні, вони стали продовженням тривалих протестів проти політики нинішньої американської адміністрації.

У різних куточках країни проходили збори виборців. У Вашингтоні біля Меморіалу Лінкольна сотні людей попри холод танцювали під музику та тримали плакати із закликами обирати достроково й захищати своє право голосу. У той же час під час заходу в Атланті місцевий політик Майкл Джуліан Бонд порівняв виборче право із силою популярних супергероїв та закликав людей використати свою політичну владу на дільницях.

Тим часом Дональд Трамп продовжує піддавати сумніву безпеку дистанційного виборчого процесу, бездоказово пов'язуючи поштове голосування із зазіханнями на результати минулих виборчих перегонів.

У рамках цієї лінії Білий дім ініціював судовий позов проти виборчих органів Каліфорнії, вимагаючи не враховувати поштові голоси від осіб із ненаданим підтвердженням громадянства, а Міністерство юстиції заявило про можливість кримінальних переслідувань для членів комісій за обробку подібних бюлетенів.

Джерело: Associated Press

Нагадаємо, Трамп заявив, що Зеленський не зацікавлений у завершенні війни.

Раніше Зеленський назвав підтримку рф історичною помилкою Трампа.

У США президент Дональд Трамп заявив, що ані він, ані Ілон Маск не були відповідальними за втрату Україною доступу до Starlink, яка вплинула на її військові операції проти Росії, держави-агресора.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Україна наразі не має доступу до супутникової системи Starshield, яку використовують американські військові. За його словами, Київ просив надати доступ до неї, зокрема для ударів углиб Росії, але це питання ще обговорюють. Рубіо також заперечив, що Вашингтон наказував обмежити швидкість Starlink в Україні

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