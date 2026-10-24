У США відновили дозвіл приманювати ведмедів на Алясці беконом і пончиками — The Guardian

Адміністрація президента США Дональда Трампа відновила дозвіл приманювати ведмедів їжею під час полювання на федеральних землях Аляски. Правило, яке Міністерство внутрішніх справ США опублікувало у Федеральному реєстрі, має набути чинності в середині листопада, повідомляє The Guardian.

Документ скасовує заборону, яку адміністрація Джо Байдена запровадила у 2024 році. Саме федеральне правило не містить переліку дозволених продуктів, але відсилає до правил штату Аляска, що дозволяють використовувати принади. У матеріалі згадуються бекон, пончики, м’ясні відходи та інша людська їжа.

Як використовують принади

За словами керівного юриста Animal Protection Law Ніколаса Арріво, мисливці зазвичай обирають дешеву їжу з високим вмістом жиру й цукру. Їжу кладуть у сталеву бочку або сміттєвий контейнер, стежать за принадою, а потім облаштовують неподалік укриття, з якого можуть застрелити ведмедя з близької відстані.

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Представник організації Humane World for Animals Дрю Робертсон назвав повернення цієї практики жорстоким і небезпечним для диких тварин та людей. Критики вважають, що підгодовування може зробити ведмедів агресивнішими поблизу людей. Робертсон також зазначив, що багато мисливців не вважали б цей спосіб чесним полюванням.

Позиція влади та історія заборони

Міністр внутрішніх справ Даг Бергам заявив, що правило підготували у відповідь на вимоги жителів Аляски. За його словами, воно має посилити їхній голос у рішеннях щодо земель, дикої природи та місцевих традицій.

Заборону на приманювання ведмедів уперше запровадила адміністрація Барака Обами. Перша адміністрація Трампа її скасувала, однак судові розгляди підтримали правило часів Обами та скасували рішення адміністрації Трампа. Адміністрація Байдена знову запровадила заборону у 2024 році, посилаючись, зокрема, на наукові дані про ризик агресивнішої поведінки ведмедів і небезпеку для відвідувачів парків.

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