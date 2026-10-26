У США виявили 220 політичних оголошень, створених частково за допомогою ШІ — NDTV World

У США напередодні проміжних виборів 3 листопада зростає кількість політичних рекламних оголошень, створених принаймні частково за допомогою штучного інтелекту. Як повідомляє NDTV World, Wesleyan Media Project виявив 220 таких оголошень по країні, більшість із яких фінансували республіканські кандидати або пов’язані з ними групи.

За оцінкою проєкту, витрати на цю рекламу перевищили 137 млн доларів. Для порівняння, протягом виборчого циклу 2024 року дослідники зафіксували менш як 50 тис. доларів витрат на політичну рекламу, створену за допомогою ШІ.

27% оголошень мають позначку про ШІ

За даними Wesleyan Media Project, 81% виявлених оголошень із використанням ШІ фінансували республіканські кандидати чи організації, 12% — демократи, а решту — незалежні кандидати або групи. Співдиректорка проєкту Еріка Франклін Фаулер заявила, що ШІ цього року активно використовується в кампаніях до проміжних виборів 2026 року.

Лише 27% таких оголошень містили позначку про використання штучного інтелекту. Дослідники зазначили, що їхній підрахунок, імовірно, не є повним, оскільки не завжди можливо остаточно встановити застосування ШІ під час створення реклами. На федеральному рівні США немає вимоги маркувати політичні оголошення, створені із застосуванням ШІ, хоча окремі штати запровадили обмеження або вимоги щодо розкриття такої інформації.

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Приклади синтетичних відео

Одним із прикладів став ролик проти демократичного кандидата до Сенату Абдула Ель-Сайєда. У відео кандидата зображено за настільною грою з людьми в куфіях, а також використано вигадане сімейне фото. За роликом стояв політичний комітет Front Line Action, пов’язаний із сенатором-республіканцем Тедом Крузом. За даними Федеральної виборчої комісії, комітет витратив понад 92 тис. доларів на рекламу проти Ель-Сайєда. Відео містило позначку про те, що його повністю або частково створили за допомогою ШІ.

Сенатор-демократ Джон Оссофф минулого місяця вимагав прибрати інший ролик без такого маркування, де його зображували в салоні краси. Він заявив, що використання дипфейків для виготовлення політичної реклами є глибоко тривожним і може руйнувати правду в політичних дебатах.

Водночас Центр технологічної політики Нью-Йоркського університету у своєму дослідженні припустив, що така реклама, ймовірно, ефективніша для мобілізації виборців або збору коштів, ніж для впливу на вибір кандидата. За опитуванням некомерційного фонду AAPC Foundation, 73% респондентів вважають неприйнятним використання ШІ для створення зображень або відео в політичній рекламі, а 95% — створення відео, в якому опонент говорить те, чого насправді не казав.

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