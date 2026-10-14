У США виплати соціального забезпечення зростуть на 3,6% у 2027 році — The Guardian

У США отримувачам виплат соціального забезпечення у 2027 році підвищать виплати на 3,6% у межах коригування з урахуванням вартості життя. У середньому пенсійні виплати зростуть на 75 доларів на місяць, повідомляє The Guardian.

Коли почнуться виплати

За даними Адміністрації соціального забезпечення США, майже 72 мільйони одержувачів соціального забезпечення отримуватимуть збільшені суми із січня 2027 року. Приблизно 7,3 мільйона отримувачів додаткового соціального доходу (SSI) мають одержати підвищені виплати з 31 грудня 2026 року.

Комісар Адміністрації соціального забезпечення Френк Бісіньяно заявив, що коригування виплат торкнеться 76 мільйонів американців і має забезпечити їм більшу фінансову стабільність.

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Інфляція та витрати літніх людей

За даними Бюро статистики праці США, у вересні споживчі ціни зросли на 3,7% у річному вимірі після 3,4% у серпні. Це найвищий показник відтоді, як інфляція досягла трирічного піку в 4,2% у травні. Ціни на бензин, за наведеними даними, зросли на 34% проти минулого року, мазут подорожчав на 74%, а авіаквитки — на 22,4%.

Директорка громадської організації Senior Citizens League Шеннон Бентон заявила NBC, що витрати літніх людей роками зростали швидше за їхні виплати. За її словами, нове коригування дасть «трохи простору для маневру», але не компенсує втрат, яких люди зазнали протягом цього десятиліття.

Нове опитування Pew Research показало, що 44% американців протягом останнього року мали труднощі з оплатою принаймні однієї базової потреби — медичної допомоги, транспорту, житла або харчування. Ще 61% респондентів вважає, що економічна нерівність у США є надмірною.

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