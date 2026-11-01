У США висунули обвинувачення ще чотирьом у справі про залякування — Jerusalem Post

Федеральні прокурори США висунули обвинувачення ще чотирьом людям у справі про ймовірну кампанію погроз, вандалізму та залякування, спрямовану проти Єврейської федерації Детройта, керівництва Університету Мічигану, працівників університетської поліції та місцевого бізнесу. Про це повідомляє Jerusalem Post.

Загалом 12 обвинувачених

Оновлений обвинувальний акт збільшив загальну кількість обвинувачених у федеральному розслідуванні до 12. Раніше в червні обвинувачення висунули вісьмом людям. Новими фігурантами справи стали 23-річний Генрі Девід Маккін-Шапіро, 25-річний Аарон Гантер Вонбарген, 23-річний Джозеф Марк Фішер і 23-річна Шріштхі Тарана Шарма.

За даними правоохоронців, двох із нових обвинувачених затримали, ще двоє залишалися на волі. Міністерство юстиції США наголосило, що обвинувачення мають характер тверджень сторони обвинувачення, а всі фігуранти справи вважаються невинуватими, доки їхню провину не доведуть у суді.

Ймовірна кампанія тиску

Слідчі стверджують, що кампанія переслідувань і пошкодження майна посилилася після жовтня 2023 року. За їхньою версією, її метою був тиск на Університет Мічигану, щоб він позбувся інвестицій свого ендаументу в компанії, які учасники кампанії вважали пов’язаними з Ізраїлем.

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Прокуратура заявила, що серед зафіксованих епізодів були розбиті вікна, скляні банки зі шкідливими хімічними речовинами, кинуті в будинки родин, муляжі закривавлених тіл на подвір’ї члена ради університету та антиізраїльські написи на приватному будинку тодішнього президента університету Санти Оно.

Слідчі також заявили, що на будинках і робочих місцях потерпілих залишали червоні відбитки долонь та перевернуті червоні трикутники — символи, які, за їхніми даними, пов’язані з ХАМАС. Напади, як стверджується, знімали для поширення у соцмережах разом із попередженнями про подальші погрози.

Позиції сторін

Представники Єврейської федерації Детройта подякували федеральній прокуратурі, ФБР та правоохоронним органам за розслідування, заявивши, що ненависть, залякування й антисемітизм не мають залишатися без відповіді. Водночас юридичні представники та захисники пропалестинських активістів у коментарях місцевим медіа критикували федеральне переслідування, вважаючи, що влада криміналізує студентський протест і політичні висловлювання щодо конфлікту в Газі.

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