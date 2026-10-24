У США власники TPS із Сальвадору заявили про зупинку пенсій — The Rio Times

У США деякі громадяни Сальвадору, які мають статус тимчасового захисту TPS, заявили про призупинення пенсійних виплат Social Security. Вони отримали листи від Адміністрації соціального забезпечення США (SSA), у яких причиною названо відсутність законної присутності в країні, повідомляє The Rio Times.

Про такі випадки у вересні та жовтні повідомляли Telemundo і Univision. Адвокатка Крістіна Паолі розповіла Telemundo 44, що деякі її клієнти отримали повідомлення про неможливість виплачувати допомогу з вересня 2026 року. За її словами, в листах одержувачів просили зв’язатися з SSA протягом 10 днів, а на оскарження рішення відводили 60 днів.

Виплата, яку просили повернути

69-річний Хуан Серен, сальвадорець зі статусом TPS, розповів Univision у Лос-Анджелесі, що працював і сплачував податки у США з 1990 року. За його словами, SSA повідомила про зупинення його пенсійних виплат. Родина Серена заявила, що лист також містив прохання повернути жовтневу виплату.

Серен також сказав телеканалу, що йому повідомили про можливе скасування медичного покриття. Водночас у публікаціях не уточнено, якої саме програми це стосується і чи було покриття фактично припинене.

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Адвокат Алекс Гальвес заявив Univision, що відмова у виплатах через те, що TPS формально не продовжили, суперечить інформації, оприлюдненій на сайті USCIS. Він порадив людям, яких торкнулися такі листи, звертатися по юридичну допомогу, контактувати з членами Конгресу та розглядати можливість позовів до федерального суду.

Статус TPS після вересня

Останнє офіційне продовження TPS для громадян Сальвадору, опубліковане у Федеральному реєстрі 17 січня 2025 року, діяло з 10 березня 2025 року до 9 вересня 2026 року. Водночас 9 вересня представник Міністерства внутрішньої безпеки США заявив, що сальвадорці, охоплені TPS, зберігають захист до нового оголошення відомства.

Закон США забороняє щомісячні виплати негромадянам у місяці, коли вони не мають законної присутності у країні. SSA не надала пояснення щодо листів, а кількість людей, які їх отримали, невідома. За оцінкою Los Angeles Times en Español, статус TPS мають близько 170 тисяч громадян Сальвадору.

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