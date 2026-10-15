У США за перші 500 днів другого терміну Трампа в ICE померли 53 людини — Al Jazeera

У США за перші 500 днів другого президентського терміну Дональда Трампа під вартою Імміграційної та митної служби США (ICE) померли 53 людини. Серед них — 39-річний Ісмаель Аяла-Урібе, який помер 22 вересня 2025 року після утримання в центрі ICE в Аделанто, штат Каліфорнія, повідомляє Al Jazeera.

Аяла-Урібе народився в Мексиці, а до США прибув у п’ятирічному віці. Його затримали 17 серпня під час роботи на автомийці. Спочатку чоловіка утримували в місцевій в’язниці, а згодом перевели до Adelanto ICE Processing Center.

Причина смерті та позиція родини

Звіт коронера округу Сан-Бернардіно встановив, що смерть Аяли-Урібе спричинили ускладнення абсцесу в ділянці таза. Родина чоловіка вважає, що інфекція, яку можна було лікувати, стала смертельною через недостатню медичну допомогу в установах ICE.

Через два тижні після прибуття до Аделанто Аяла-Урібе повідомив рідним про високу температуру та болюче утворення на сідницях. 18 вересня персонал центру оголосив медичний сигнал Code Blue, що означає загрозливий для життя стан. За документами ICE, чоловікові надали знеболювальні, мазь і добавку з клітковиною.

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Експерт організації Physicians for Human Rights Ніколас Кунео, який проаналізував обставини справи, заявив, що пацієнта мали фізично оглянути та призначити йому антибіотики. На думку Кунео, смерть Аяли-Урібе могла бути відвернена за своєчасного лікування.

Дані про смертність під вартою ICE

Міністерство внутрішньої безпеки США, якому підпорядковується ICE, у червні заявило, що рівень смертності серед затриманих протягом останнього десятиліття залишався стабільним. Водночас Human Rights Watch повідомила, що після повернення Трампа до влади річний рівень смертності зріс приблизно втричі — з 2,24 до 6,38 випадку на 10 тисяч людей під вартою.

За статистикою ICE, у 2025 році під вартою служби померли 33 людини, а у 2026 році на час публікації матеріалу — щонайменше 26. У центрі Аделанто між вереснем 2025 року та березнем 2026 року померли четверо затриманих.

Затримані, з якими поспілкувалася Al Jazeera, заявляли про неналежну медичну допомогу, запліснявілу їжу та відплату за протести проти умов утримання. Частина з них долучилася до колективного позову, поданого в січні, у якому уряд США звинувачують у «негуманних і незаконних умовах» утримання в Аделанто.

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