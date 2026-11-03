У США заарештували помилуваного Трампом учасника штурму Капітолію — The Guardian

У США заарештували Клівленда Мередіта з Північної Кароліни, якого Дональд Трамп помилував у справі, пов’язаній зі штурмом Капітолію 6 січня 2021 року. Тепер він постає перед новими обвинуваченнями у ймовірних погрозах убивством федеральним суддям, які розглядали його та інші справи після нападу на Капітолій.

Як повідомляє The Guardian, підставою для арешту став допис Мередіта у Facebook, опублікований у квітні. За даними слідства, у ньому він закликав стратити всіх федеральних суддів у справах щодо подій 6 січня.

Погрози суддям

Федеральні прокурори в Джорджії, звідки, за їхніми даними, було надіслано повідомлення, зазначили у скарзі, що допис містив пряму погрозу страти та за конкретних обставин становив реальну погрозу. Вони вважають, що Мередіт свідомо оприлюднив повідомлення 23 квітня 2026 року, розуміючи, що його можуть сприйняти як погрозу, або нехтуючи таким ризиком.

Минулого місяця, за твердженням уряду США, Мередіт також публікував інші тривожні повідомлення із закликами до насильства після проміжних виборів. Зокрема, він написав про початок розстрілів 4 листопада 2026 року та назвав проміжні вибори «абсолютною різаниною».

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Попередня справа

У грудні 2021 року Мередіта засудили до 28 місяців ув’язнення після того, як він визнав провину за обвинуваченням, пов’язаним із погрозою застрелити тодішню спікерку Палати представників Ненсі Пелосі. Прокурори заявляли, що 6 січня 2021 року він їхав із Колорадо до Вашингтона, однак через несправність автомобіля прибув запізно та не застав сутичок біля Капітолію.

За даними прокуратури, після того як родич повідомив про погрозу Пелосі матері Мередіта, а та звернулася до ФБР, агенти розшукали його в готелі поблизу Капітолію. У причепі Мередіта вони виявили 9-міліметрову напівавтоматичну вогнепальну зброю, гвинтівку з оптичним прицілом, близько 2 500 набоїв і магазини великої місткості.

У перший день після повернення на посаду президента у 2025 році Трамп помилував Мередіта в межах масштабного рішення про помилування майже 1 600 фігурантів справ, пов’язаних зі штурмом Капітолію. У клопотанні про тримання Мередіта під вартою прокурори заявили, що він щонайменше 16 місяців погрожував і переслідував людей та установи в інтернеті. За їхніми даними, у липні 2025 року ФБР уже розмовляло з ним через погрози неназваній людині: Мередіт визнав, що писав ці повідомлення, але заперечував їхній погрозливий характер.

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