У США законопроєкт про поселення підтримали 53 співавтори — Jerusalem Post

У США законопроєкт конгресмена Хоакіна Кастро Stop the Settlements Act, спрямований проти будівництва та розширення ізраїльських поселень і форпостів на Західному березі Йордану та в секторі Гази, отримав 53 співавторів. Серед тих, хто підтримав ініціативу, — Александрія Окасіо-Кортес і Ро Ханна, повідомляє Jerusalem Post.

Санкції та імпортні обмеження

Законопроєкт внесли 1 жовтня. Він передбачає санкції проти осіб, яких визнають причетними до будівництва будь-якого ізраїльського поселення або форпосту після 30 вересня 2026 року, спорудження чи розвитку поселень у районі E1, а також сприяння переміщенню ізраїльського цивільного населення до таких поселень або форпостів після цієї дати.

Документ також пропонує заборонити імпорт до США товарів, які повністю або частково вироблені в ізраїльських поселеннях чи форпостах на Західному березі Йордану або в секторі Гази. У тексті ініціативи зазначено, що припинення будівництва й розширення поселень має захистити палестинців від позбавлення землі та сприяти створенню шляху до миру.

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Позиція автора ініціативи

Кастро заявив, що законопроєкт ставить перед особами та компаніями, які прагнуть отримати палестинські землі на Західному березі Йордану або в секторі Гази, вибір між продовженням поселенської діяльності та веденням бізнесу зі США. За його словами, у разі ухвалення закон може фактично зупинити нове будівництво поселень на Західному березі Йордану та надати президентові США повноваження запроваджувати заходи проти найбільш дестабілізаційних поселень і форпостів.

Ініціативу підтримали J Street і New Jewish Narrative. Водночас Jerusalem Post звертає увагу, що в секторі Гази немає ізраїльських цивільних поселень із 2005 року, а товари там не виробляють. Видання зазначає, що згадки про сектор Гази в законопроєкті можуть бути спрямовані на запобігання створенню поселень у майбутньому.

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