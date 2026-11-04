У США закрилися перші виборчі дільниці на проміжних виборах — Anadolu Agency

У США в частинах штатів Індіана та Кентуккі закрилися перші виборчі дільниці на проміжних виборах. Голосування завершилося о 18:00 за східним часом у районах цих штатів, що працюють у цьому часовому поясі. Після цього розпочалися вечірній підрахунок голосів і оприлюднення результатів.

Підрахунок голосів розпочався

Як повідомляє Anadolu Agency, у частинах Індіани та Кентуккі, які належать до Центрального часового поясу, голосування тривало. Дільниці також залишалися відкритими в більшості інших штатів країни.

Деякі достроково подані бюлетені та бюлетені, надіслані поштою, почали рахувати ще до закриття дільниць. Водночас виборчі посадовці мали розпочати публікацію перших результатів після завершення голосування у відповідних округах.

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За які посади голосують американці

Американці обирали всіх 435 членів Палати представників, 35 сенаторів, губернаторів у 36 штатах, а також посадовців штатів і місцевого рівня.

До дня голосування Республіканська партія контролювала обидві палати Конгресу. Демократи прагнули здобути контроль щонайменше над однією з палат і обмежити можливості президента Дональда Трампа просувати свій законодавчий порядок денний.

Наступні виборчі дільниці мали закритися о 19:00 за східним часом у Джорджії, Вірджинії, Південній Кароліні та кількох інших штатах. У західних штатах голосування тривало до ночі.

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