У США затримали Альваро Пулідо, обвинуваченого у відмиванні понад $2 млрд — BBC News

У США затримали 62-річного колумбійського бізнесмена Альваро Пулідо, якого американська влада розшукувала за обвинуваченнями у ймовірному відмиванні коштів, виведених із венесуельської державної соціальної програми. Як повідомляє BBC News, Міністерство юстиції США заявило, що Пулідо затримали в неділю під час операції робочої групи Міністерства внутрішньої безпеки.

Американське відомство не повідомило, як саме Пулідо опинився під вартою у США. За заявою прокуратури США, він має постати перед судом у вівторок. Раніше Управління з боротьби з наркотиками США та Державний департамент пропонували винагороду в $10 млн за інформацію, яка приведе до його затримання.

Обвинувачення у двох справах

Прокуратура США заявила, що Пулідо фігурує у двох федеральних обвинувальних актах, пов’язаних із ймовірним відмиванням понад $2 млрд у межах венесуельських схем хабарництва. За версією американських прокурорів, він і ще четверо обвинувачених давали хабарі венесуельським посадовцям, щоб отримувати контракти на постачання продовольства та ліків для малозабезпечених людей.

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Прокурори також стверджують, що учасники схеми суттєво завищували ціни для венесуельської влади, а отримані кошти відмивали через банківські рахунки за кордоном, зокрема у США.

Зв’язок зі справою Алекса Сааба

Американські прокурори окремо заявляють, що Пулідо разом із колумбійським бізнесменом Алексом Саабом відмивав $350 млн у межах іншої ймовірної хабарницької схеми, пов’язаної з венесуельською системою обміну валют. За даними слідства, для цього використовували банківські рахунки у Флориді.

Пулідо перебував під вартою у Венесуелі з березня 2023 року за обвинуваченням у виведенні прибутків державної нафтової компанії PDVSA. Сааб, який раніше мав тісні зв’язки з венесуельською владою та обіймав посаду міністра промисловості, минулого місяця визнав провину у відмиванні коштів у суді США.

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