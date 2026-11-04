У США затримали засудженого довічно, який утік із в’язниці Теннессі — RMF24

У штаті Міссурі, США, затримали 28-річного Джейкоба Аллена Морлі, засудженого до довічного ув’язнення за вбивство. Він утік із виправного комплексу Northwest Correctional Complex у місті Тіптонвілл, штат Теннессі, понад тиждень тому. Про це повідомляє RMF24.

Втеча з в’язниці

За даними Бюро розслідувань Теннессі, Морлі вночі 25 жовтня, близько 23:30, був у тюремній формі, подолав огорожу установи та викрав автомобіль із сусідньої ферми. Його втечу зафіксували камери відеоспостереження, після чого правоохоронці розпочали пошуки втікача.

Департамент виконання покарань Теннессі спершу оголосив винагороду в 2,5 тисячі доларів за інформацію, що допоможе затримати Морлі. Згодом суму збільшили до 15 тисяч доларів. Бюро розслідувань Теннессі не повідомило, чи виплатили винагороду.

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Затримання в Міссурі

Бюро розслідувань Теннессі заявило, що отримало інформацію про можливе перебування Морлі на приватній території в Іллінойсі. Звідти, за даними відомства, також викрали вантажівку. Її рух через Міссурі відстежили за допомогою системи автоматичного розпізнавання номерних знаків.

Морлі затримали у вівторок о 11:34 за місцевим часом в окрузі Керролл у штаті Міссурі. Операція відбулася без інцидентів. У ній брали участь поліція штату Міссурі, місцеві правоохоронці, ФБР, Служба маршалів США та Homeland Security Investigations. У транспортному засобі, де перебував Морлі, знайшли три одиниці вогнепальної зброї, які раніше були заявлені як викрадені.

У червні 2025 року Морлі засудили за вбивство першого ступеня у справі про смерть його знайомого Коді Бірчфілда у 2022 році. Окрім цього, його засудили за вандалізм, втручання у докази, незаконне проникнення та ухилення від затримання.

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