У США з’явилися дані про додаткову винагороду Інфантіно на $1,76 млн — RMF24

У США фінансові документи, подані до податкового відомства, свідчать, що президент FIFA Джанні Інфантіно у 2024 році міг отримати додатково 1,76 млн доларів. Як повідомляє RMF24 з посиланням на британську газету The Times, ці виплати не були відображені в офіційних звітах FIFA про винагороду керівництва.

Дві винагороди

За даними видання, Інфантіно отримував офіційну винагороду від FIFA у Швейцарії та окрему — від американської компанії FWC2026 US Inc., що займається організацією чемпіонату світу 2026 року. У звіті FIFA за 2024 рік зазначено, що президент організації заробив 3,88 млн фунтів стерлінгів.

RMF24 зазначає, що документи американського податкового відомства вказують на додаткові 1,76 млн доларів, отримані Інфантіно того самого року. За інформацією медіа, у наступні роки йому також могли надходити подібні або більші суми.

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Заклики до розслідування

Колишній голова комітету FIFA з управління Мігел Мадуро назвав нерозкриття даних про додаткові виплати грубим порушенням статутів організації. На його думку, ситуація потребує негайного незалежного розслідування.

Колишній захисник «Тоттенгем Готспур» і збірної Швейцарії Рамон Вега заявив про намір балотуватися на посаду президента FIFA та розкритикував нинішнє керівництво федерації. Вибори президента FIFA заплановані на 18 березня 2027 року під час 77-го Конгресу FIFA в Рабаті, Марокко.

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