У США змінили облік 10 причин затримок авіарейсів — The Hill

У США з 19 жовтня набуває чинності нове правило Міністерства транспорту, за яким 10 типів збоїв у роботі авіарейсів більше не відноситимуть до авіакомпаній у державних даних про затримки та скасування. Їх обліковуватимуть у новій категорії Section 511(b), що може вплинути на обсяг компенсацій і послуг, які перевізники надають пасажирам, повідомляє The Hill.

Які випадки охоплює нова категорія

До Section 511(b) віднесли, зокрема, потребу очистити літак після смерті пасажира, пошкодження повітряного судна через екстремальні погодні умови, сторонні предмети або саботаж. Також ідеться про кібератаки за умови дотримання авіакомпанією вимог кібербезпеки, несподівані збої державних систем, що заважають безпечному виконанню польотів, та перегрів гальм після інциденту, який потребував екстрених процедур.

До переліку внесли позапланове технічне обслуговування, яке не можна відкласти, медичні надзвичайні ситуації не з вини перевізника, висадку пасажира, що порушує порядок, а також закриття аеропорту через вулканічний попіл, вітер або зсув вітру. Окремо вказано затримки завантаження багажу чи вантажу, спричинені збоєм багажної системи, яку не контролює авіакомпанія або її підрядник.

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Позиція влади та реакція галузі

Представник Міністерства транспорту раніше заявив Nexstar, що перекласифікація пов'язана із Законом про повторну авторизацію Федерального авіаційного управління 2024 року, який підписав президент Джо Байден. У відомстві пояснили, що зміна має точніше відображати в державній статистиці затримок обставини, які авіакомпанії можуть або не можуть контролювати.

Міністерство також визнало, що новий підхід, як очікується, зменшить загальну вартість послуг і компенсацій, які перевізники нині надають споживачам. Юридична фірма Crowell & Moring LLP назвала рішення значним кроком уперед для авіаційної галузі. Водночас керуючий редактор The Points Guy Клінт Гендерсон заявив, що зміни потенційно можуть стати суттєвим ударом для клієнтів: у разі технічних проблем із літаком авіакомпанія може не надавати, зокрема, ваучери на харчування або готель.

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