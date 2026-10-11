У США звільнені науковці опублікували звіт про зміну клімату — Rolling Stone

У США науковці, яких звільнили з урядових проєктів, опублікували перший із серії звітів про розвиток досліджень зміни клімату після припинення роботи над National Climate Assessment. Як повідомляє Rolling Stone, нова ініціатива має назву U.S. Climate Collection і не замінює федеральну оцінку, однак узагальнює наукові здобутки після її попереднього випуску 2023 року.

Перший звіт серії

Роботу над черговою National Climate Assessment адміністрація Дональда Трампа зупинила у квітні минулого року. Цю оцінку Конгрес зобов’язав готувати для інформування американців про вплив зміни клімату на країну. За даними видання, тоді уряд звільнив сотні науковців і дослідників, залучених до підготовки документа.

Перший матеріал U.S. Climate Collection одночасно опублікували у двох наукових журналах — Bulletin of the American Meteorological Society та Earth’s Future. Автори розглянули, як просунулася кліматична наука з 2023 року, а також визначили напрями, що потребують подальшого вивчення.

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Пріоритети для досліджень

Серед таких тем — поєднання кількох кліматичних загроз, зокрема спеки та диму від лісових пожеж, удосконалення прогнозів погоди, непрямі економічні наслідки зміни клімату і ризики для сільського господарства. У звіті зазначено, що антропогенні викиди парникових газів підвищують імовірність, частоту та/або інтенсивність багатьох екстремальних погодних явищ і кліматичних небезпек.

Одна з провідних авторок, директорка з досліджень Інституту довкілля Університету Міннесоти Мелісса Кенні, наголосила, що регулярні оцінки потрібні, аби рішення не ухвалювали на основі застарілої кліматичної інформації. Професор Університету Карнегі—Меллона Коста Самарас, який також працював над звітом, зазначив, що місцевій та штатній владі необхідні актуальні дані для проєктування захисту від повеней, опадів і сильної спеки.

Rolling Stone також пише, що після припинення роботи сайту climate.gov звільнені науковці, які працювали над ним, відновили ресурс за новою вебадресою. За словами Самараса, наукова спільнота намагається інформувати громадськість про ризики, коли держава не забезпечує цього належним чином.

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