У Стамбулі через рекордні зливи загинули троє людей, п’ятеро зникли — Dawn

У Стамбулі, Туреччина, через масштабні підтоплення після злив загинули троє людей, ще п’ятеро вважаються зниклими безвісти. Як повідомляє Dawn, міська влада назвала ці опади найсильнішими щонайменше за 80 років.

Губернатор Стамбула Давут Гюль заявив, що місто зафіксувало найбільший рівень опадів від початку спостережень у 1942 році. Дощі почалися вранці 14 жовтня та посилилися протягом дня, спричинивши раптові повені. Потоки води зносили автомобілі, а в окремих районах сталися перебої з електро- та водопостачанням.

Загиблі та зниклі безвісти

Третього загиблого виявили поблизу парку в районі Кягитхане на європейській частині Стамбула. Також під час негоди загинув 14-річний хлопець: він зазнав ураження струмом, коли наступив у калюжу в районі Балат. Підлітка доправили до лікарні, однак медикам не вдалося його врятувати.

Інформагенція DHA також повідомила про загибель чоловіка в районі Бейкоз на азійській частині міста. За її даними, він упав у криницю, коли намагався відкачати воду на будівельному майданчику школи. Офіційного підтвердження цієї смерті на момент публікації не було.

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Закриті школи та авіарейси

Комунальні служби та пожежники відкачували воду зі шкіл, футбольних полів, гаражів та інших затоплених об’єктів, а також розчищали території від багнюки. Влада розпорядилася закрити школи Стамбула до понеділка та закликала мешканців залишатися вдома без нагальної потреби. Людям, які проживають у напівпідвальних приміщеннях, порадили провести ніч на вищих поверхах.

Міністерство транспорту повідомило, що 43 рейси до аеропорту Стамбула 14 жовтня перенаправили до інших аеропортів. Ще три рейси, які прямували до аеропорту Сабіха Гьокчен, також змінили маршрут; цей аеропорт тимчасово призупиняв зльоти через сильний вітер.

Турецьке агентство з надзвичайних ситуацій AFAD відкрило кризовий центр. До вечора 14 жовтня там зафіксували 1277 випадків підтоплення, 15 зсувів ґрунту, 47 людей, які опинилися в пастці, та два зірвані дахи. За прогнозом, сильні дощі триватимуть упродовж вихідних.

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