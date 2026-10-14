У Стамбулі через сильні зливи закрили школи та заборонили рух мотоциклів

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У Стамбулі через сильні зливи в четвер, 15 жовтня, призупинять навчання в усіх державних і приватних закладах освіти. Також у місті заборонили виїзд на дороги мотоциклів та інших двоколісних транспортних засобів.

Обмеження запровадили через несприятливі погодні умови.

«У всіх державних і приватних закладах освіти провінції очне навчання призупинено на один день - у четвер, 15 жовтня 2026 року», - йдеться у повідомленні.

Крім того, для зменшення наслідків інтенсивних опадів влада запровадила низку заходів.

«Виїзд на дороги мотоциклів та аналогічних двоколісних транспортних засобів заборонено з 21.00 середи, 14 жовтня, до окремого розпорядження», - заявили в адміністрації.

Також 15 жовтня адміністративну відпустку нададуть працівникам державних установ з інвалідністю, вагітним, ветеранам, зокрема ветеранам з інвалідністю, та працівницям із дітьми віком до восьми років.

Про це повідомила адміністрація провінції Стамбул.

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