У Стамбулі під час зливи загинув 14-річний хлопець — Al Jazeera

У Стамбулі, Туреччина, 14-річний хлопець загинув після ураження електричним струмом під час сильної зливи. За даними Al Jazeera, камера спостереження в районі Балат округу Фатіх зафіксувала, як підліток ішов через калюжі біля входу на парковку, після чого впав. Його доправили до лікарні без свідомості, однак врятувати хлопця не вдалося. Управління губернатора Стамбула розпочало розслідування обставин загибелі.

Підтоплення та руйнування доріг

Злива почалася у вівторок увечері після попереджень турецької метеослужби. Вода затопила дороги, підземні переходи, житлові будинки, магазини та підвали в кількох районах міста, зокрема Есенюрті й Султангазі. Частини доріг обвалилися в округах Еюпсултан і Газіосманпаша.

Екстрені служби отримали понад 2,5 тисячі повідомлень, пов’язаних із негодою. Влада зафіксувала 1277 підтоплень і 15 зсувів ґрунту, а 47 людей були заблоковані через наслідки стихії. Від негоди постраждали понад 800 будинків, 280 підприємств і 76 транспортних засобів.

Обмеження через негоду

Вода також потрапила до двох лікарень і через стелю станції метро Haciosman. У Султангазі в початковій школі обвалилася підпірна стіна, коли учні перебували в класах; повідомлень про постраждалих серед дітей не було.

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Губернатор Стамбула Давут Гюль закликав жителів не виходити з дому без нагальної потреби. Він порадив мешканцям квартир у підвальних приміщеннях провести ніч на верхніх поверхах і не наближатися до русел струмків, підземних переходів та інших зон, схильних до підтоплення.

У місті призупинили навчання, а рух мотоциклів заборонили з 21:00 середи до окремого розпорядження. Для ліквідації наслідків залучили близько 8 тисяч працівників і 2 тисячі автомобілів та будівельної техніки.

Найбільше опадів випало в районі Омерлі в окрузі Бейкоз на азійській частині Стамбула — майже 194 мм. Виконувач обов’язків мера міста Нурі Аслан заявив, що в окремих частинах мегаполіса за 12 годин випало майже 100 мм опадів.

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