У столиці Литви затримали чоловіка за наругу над прапором України

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У столиці Литви Вільнюсі затримали 21-річного чоловіка, якого підозрюють у нарузі над державним прапором України. За даними поліції, він зірвав стяг із будівлі Міністерства транспорту та комунікацій Литви й викинув його у сміттєвоз.

Інцидент стався вранці 12 листопада, близько 5:00. За інформацією правоохоронців, нетверезий чоловік зірвав український прапор із будівлі міністерства, зламав його держак, а потім викинув стяг у сміттєвоз на перехресті.

Того ж вечора поліція встановила особу підозрюваного та затримала його. Ним виявився чоловік 2005 року народження, який раніше вже був відомий правоохоронцям через протиправні дії.

Затриманого помістили до ізолятора та повідомили про підозру в оскверненні прапора іноземної держави. Чоловікову обрали запобіжний захід у вигляді письмового зобов'язання не виїжджати.

Про це повідомляє LRT з посиланням на поліцію Вільнюса.

Нагадаємо, що Європарламент проголосував за позбавлення імунітету польського євродепутата Гжегожа Брауна, зокрема у справі про наругу над українським прапором.

В Івано-Франківську 47-річну жінку затримали після того, як вона підпалила Державний Прапор України в центрі міста. Інцидент стався 27 жовтня близько 15:20.

У жовтні 2026 року Хар’юський повітовий суд у Таллінні призначив 44-річному громадянину Естонії три місяці умовного ув’язнення за наругу над українським прапором біля посольства Росії.



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