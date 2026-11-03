У Стшельно призупинили заняття після ДТП за участю вантажівки з хімікатами — RMF24

У польському Стшельно, у Куявсько-Поморському воєводстві, вранці сталася дорожня колізія за участю вантажівки, що перевозила хімічні речовини. Через це у місті призупинили заняття у школах імені Міхельсона та Далковського, а також у дитячих садках. Про це повідомляє RMF24.

Об’їзди в центрі міста

Міська влада Стшельно повідомила про ускладнення руху в центральній частині міста. Для водіїв визначили об’їзні маршрути.

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Муніципалітет закликав мешканців не збиратися в центрі, зокрема поблизу кругових перехресть, і не блокувати дороги. Людей також попросили не створювати додаткових перешкод для руху.

Проїзд для рятувальних служб

У міській адміністрації попросили забезпечити вільний проїзд рятувальним службам, які працюють у районі колізії. Мешканців закликали зберігати спокій.

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