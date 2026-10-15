У Судані лікарі заявили про погіршення умов утримання понад 6500 людей — Anadolu Agency

В Ель-Генейні в Західному Дарфурі понад 6500 військових і цивільних утримують у місцях утримання, контрольованих воєнізованими Силами швидкої підтримки (RSF), заявила Суданська мережа лікарів. За її даними, там бракує продовольства, погіршується стан здоров’я затриманих і зростає кількість щоденних смертей, повідомляє Anadolu Agency.

Жінки та діти серед затриманих

Незалежна медична група повідомила, що отримала надійну інформацію про утримання в Ель-Генейні понад 6500 людей, серед яких 709 жінок і близько 500 дітей віком до 18 років. Йдеться, зокрема, про колишню штаб-квартиру Місії ООН та Африканського союзу в Дарфурі (UNAMID), штаб 15-ї піхотної дивізії та в’язницю Ардамата.

Мережа лікарів закликала забезпечити всіх затриманих безпечною питною водою, їжею та медичною допомогою. Вона також вимагала допустити до цих місць незалежні медичні й гуманітарні організації, щоб вони могли оцінити умови утримання.

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Заклик розкрити долю затриманих

Організація закликала розкрити інформацію про місцеперебування та долю ув’язнених, гарантувати їм безпеку й захист від катувань та жорстокого поводження. Окремо вона наголосила на необхідності особливого захисту жінок і дітей. RSF не надали коментарів щодо цих тверджень.

За оцінками суданської влади та правозахисних груп, у місцях утримання під контролем RSF перебувають 19 800 людей, зокрема військові, цивільні, жінки та діти. У червні Судан передав Раді Безпеки ООН меморандум із закликом терміново втрутитися через заявлені серйозні та систематичні порушення міжнародного гуманітарного права щодо цивільних і військовополонених у Дарфурі.

Війна між суданською армією та RSF триває з квітня 2023 року. Її причиною стали розбіжності щодо інтеграції воєнізованого формування до складу збройних сил.

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