У Судані після удару БпЛА заявили про понад 100 загиблих — The Rio Times

У місті Аль-Дабаб у штаті Західний Кордофан у Судані внаслідок удару безпілотника 18 жовтня 2026 року загинули понад 100 людей. Про це повідомляє The Rio Times з посиланням на місцеві групи та Radio Dabanga.

Родичі жертв розповіли Radio Dabanga, що удар стався на переповненому ринку. За їхніми попередніми даними, загинули понад 100 людей, ще 120 дістали поранення.

Різні дані про жертви

Верховна рада у справах Дар-Хамар, громадська група Qimam та екстрена служба Аль-Дабаба оцінили кількість загиблих цивільних приблизно у 150 осіб. Вони також заявили про понад 120 поранених.

Союз Tasis, який підтримує воєнізовані Сили швидкої підтримки, навів іншу версію подій. За його твердженням, перший удар вразив вантажівку з людьми, які поверталися з жалобного зібрання. Представники союзу також заявили, що другий дрон атакував людей, які прийшли допомогти пораненим, і оцінили кількість загиблих у 80 осіб.

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Звинувачення на адресу армії

Radio Dabanga у заголовку свого матеріалу поклало відповідальність за удари по Аль-Дабабу та сусідньому Аль-Маджладу на збройні сили Судану. Союз Tasis також звинуватив суданську армію та припустив, що для атаки могли застосувати турецький безпілотник Bayraktar Akinci, який, за його версією, належав армії.

Суданська армія під командуванням генерала Абдель Фаттаха аль-Бурхана воює проти Сил швидкої підтримки, очолюваних Мохамедом Хамданом Дагало, відомим як Хемедті, з квітня 2023 року. Ані армія, ані Сили швидкої підтримки не оприлюднили власної версії удару по Аль-Дабабу.

19 жовтня безпілотники також атакували Хартум і намагалися вразити аеропорт, повідомило Radio Dabanga. За даними видання, внаслідок падіння дронів загинули четверо людей, серед яких троє дітей. Військові заявили, що збили два безпілотники, які пов’язали із Силами швидкої підтримки.

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