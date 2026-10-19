У Судані внаслідок атаки дрона на зупинку загинули 80 людей — RMF24

Унаслідок атаки дрона на автобусну зупинку в населеному пункті Аль-Дібаб у регіоні Західний Кордофан на півдні Судану загинули 80 людей. Більшість жертв чекали на вантажівки, щоб повернутися додому з ринку, повідомляє RMF24 з посиланням на AFP.

Свідки повідомили про загиблих

Атака сталася ввечері в неділю. Свідок Ахмед Абакар Ваді розповів AFP, що поховав 50 людей, серед яких був його брат. Він також повідомив, що тіла ще 47 жертв атаки доправили до сусіднього населеного пункту. За його словами, 30 із них померли від отриманих поранень.

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Війна в Судані триває з 2023 року

Збройний конфлікт у Судані триває від квітня 2023 року. Він почався через боротьбу за владу між армією, лояльною до уряду, та повстанцями із Сил швидкої підтримки RSF.

За даними ООН, бойові дії змусили приблизно 14 мільйонів людей залишити свої домівки та спричинили одну з найтяжчих гуманітарних криз у світі. Точна кількість загиблих у конфлікті невідома. Минулого року американська газета The New York Times оцінювала число жертв від кількох десятків тисяч до понад 100 тисяч людей.

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