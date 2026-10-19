У суді Дурбана показали відео можливого стеження за репером AKA — TimesLIVE

У Високому суді Дурбана в ПАР продемонстрували записи камер спостереження з міжнародного аеропорту імені короля Шаки, на яких чоловік, схожий на одного із семи обвинувачених у справі про вбивство репера Кірнана AKA Форбса, імовірно стежить за музикантом у день його загибелі. Відео представив аналітик систем спостереження аеропорту Санділе Хузвайо, повідомляє TimesLIVE.

Суперечка щодо ідентифікації

На записі чоловік прямує за Форбсом до стійки прокату автомобілів Europcar, стоїть біля входу, поки репер перебуває всередині, а потім, як видається, іде за ним до парковки. Суду також показали стоп-кадри, зроблені з відео.

Адвокат захисту Вільям Ніколсон заявив, що особу чоловіка на записі неможливо встановити, а Хузвайо не має достатніх підстав для такої ідентифікації. Свідок повідомив, що працівникам аеропорту зазвичай не дозволено передавати записи третім особам, однак відео погодилися представити в суді після звернення слідчого.

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Ніколсон також поставив під сумнів, чи не порушує свідчення працівника внутрішню політику компанії, і запитав, чи викликала сторона обвинувачення працівників повісткою. Хузвайо відповів, що не знає цього, оскільки він лише працівник. Обвинувачений, який, за даними сторони обвинувачення, може бути зображений на записі, уважно переглядав відео та робив нотатки.

Свідчення балістичного експерта

У справі також дав свідчення балістичний експерт Рувайн Кадер. Він заявив, що одну з двох одиниць вогнепальної зброї, які, за версією слідства, застосували під час убивства Форбса та його друга, шеф-кухаря Тебелло «Тібз» Мотсоане у лютому 2023 року, можуть пов'язувати ще з п'ятьма справами в тауншипі Умлазі.

Кадер повідомив, що на місці вбивства знайшли шість гільз. Дві з них, за його словами, пов'язані зі зброєю, яку знайшли у третього обвинуваченого, Сіянди Едді М'єзи. Захист М'єзи заперечує, що зброю знайшли саме в нього, стверджуючи, що її виявили в кімнаті, де перебували ще шестеро чоловіків. Семеро обвинувачених не визнали вини за статтями про вбивство, замах на вбивство та незаконне зберігання вогнепальної зброї.

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