У суді Кіренії заявили про несправності затонулого порома — Cyprus Mail

У районному суді Кіренії повідомили, що записи бортового реєстратора порома, який затонув 30 серпня, містять згадки про несправності генератора, вихлопної системи та кермового керування. Про це під час слухань у справі дев’ятьох затриманих після катастрофи заявив представник поліції, повідомляє Cyprus Mail.

Записи бортового реєстратора

За даними видання Yeniduzen, представник поліції розповів суду про розмови, зафіксовані реєстратором. В одній із них перший помічник капітана, який входить до числа дев’яти затриманих, сказав, що судно потребує повного капітального ремонту.

Також у записах згадується, що під час попереднього рейсу через проблему з кермуванням пором ледь не зіткнувся з іншим судном. Крім того, реєстратор містив розмову про те, що інший капітан раніше потрапив на цьому судні в аварію в місті Юмурталік у турецькій провінції Адана. Особу цього капітана, за словами представника поліції, встановили.

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Строк тримання під вартою

Підняті з води частини порома нині вивчають морські інженери. Також розпочали розслідування дій механіка, який, за словами представника поліції, міг знати про всі несправності судна. Наразі механік не має статусу підозрюваного.

Суд продовжив тримання під вартою на сім днів усім дев’ятьом затриманим: капітану Мустафі Озу, сімом іншим членам екіпажу та директору компанії-оператора Filo Denizcilik. Наступне слухання має відбутися 23 жовтня.

Пором вирушив із нового порту Кіренії до турецького Ташуджу з 259 пасажирами та вісьмома членами екіпажу на борту. Після інциденту підтверджено загибель 27 людей, а трирічна пасажирка Анні Асель Хілялоглу досі вважається зниклою безвісти. Перед засіданням біля будівлі суду зібралися родини загиблих і зниклих, які вимагали справедливості.

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