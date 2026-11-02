У супермаркетах чотирьох країн Європи сталися збої морозильних систем — Deutsche Welle

У понеділок супермаркети у Швеції, Бельгії, Люксембургу та Естонії повідомили про збої в роботі морозильних систем. Інциденти нагадали ситуацію у Франції трьома тижнями раніше, коли невстановлених зловмисників підозрювали у дистанційному переведенні систем охолодження в режим розморожування, повідомляє Deutsche Welle.

Збої у Швеції та Бенілюксі

Шведські мережі ICA та Coop заявили, що проблеми торкнулися обмеженої кількості магазинів. Речниця ICA Хелена Йоганссон повідомила, що компанія з’ясовує причини інциденту та його масштаби. Представник Coop Карлос Кансіно розповів AFP, що холодильники й морозильники або повністю перестали працювати, або працювали з перебоями.

За його словами, постраждали шість із приблизно 800 магазинів Coop у Швеції. Водночас Кансіно зазначив, що не отримував інформації, яка б підтверджувала кібератаку.

Нідерландська мережа Ahold Delhaize заявила про нічний ІТ-інцидент, який вплинув на морозильне обладнання в кількох її магазинах у Бельгії та Люксембургу. Також про проблеми повідомляли мережі Carrefour, Intermarche і Spar. Представник Carrefour у Бельгії Міх Вергаувен назвав подію кібератакою.

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Розслідування та зіпсовані продукти

Прокуратура Бельгії відкрила кримінальне розслідування щодо інциденту. Відповідальність за нього ніхто не взяв. Порушення роботи систем призвели до утилізації зіпсованих продуктів і знову викликали занепокоєння щодо продовольчої безпеки.

Магазин ICA Kvantum на півдні Швеції повідомив, що температуру в його системах дистанційно підвищили до 50 градусів Цельсія. Керівник Національного центру кібербезпеки Швеції Джон Біллов заявив Reuters, що відомство проводить розслідування.

За словами Біллова, у країні виявили значну кількість доступних через мережу пристроїв операційних технологій, які потребують оновлення або встановлення виправлень безпеки. До таких пристроїв належать, зокрема, холодильне й опалювальне обладнання, камери спостереження та сигналізаційні мережі, які дедалі частіше контролюють дистанційно.

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