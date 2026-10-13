У супермаркеті Інчхона поранили ножем вісьмох людей — NDTV

У супермаркеті південнокорейського Інчхона внаслідок нападу з ножем постраждали восьмеро людей. Поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у нападі, та з’ясовує мотив і обставини події, повідомляє NDTV World.

Стан потерпілих

За даними поліції, серед постраждалих — шість жінок і двоє чоловіків. Південнокорейські медіа повідомили, що одна жінка віком близько 20 років перебувала у стані зупинки серця.

Свідок, на якого посилається агентство Yonhap, розповів, що нападник мав ножі, прив’язані до обох рук. За його словами, чоловік пересувався кількома поверхами торговельного комплексу та нападав на людей, доки очевидці не знешкодили його й не передали правоохоронцям.

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Розслідування нападу

Південнокорейські ЗМІ описали підозрюваного як чоловіка віком за 60 років, який носив електронний браслет для моніторингу. Поліція розслідує мотив і обставини нападу.

Інчхон розташований на захід від Сеула та входить до ширшої столичної агломерації. У місті розташований головний аеропорт Південної Кореї.

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