У США у свідоцтві про смерть британського актора Патріка Стюарта вказали зупинку кровообігу і дихання, а також нейрокогнітивний розлад, пов’язаний із тільцями Леві. Актор, відомий ролями капітана Жана-Люка Пікара у франшизі «Зоряний шлях» і професора Чарльза Ксав’єра у фільмах серії «Люди Ікс», помер 28 жовтня у віці 86 років.

Дані зі свідоцтва про смерть

Як повідомляє RMF24, американський портал TMZ отримав офіційні документи, у яких зазначено причини смерті Стюарта. Родина раніше повідомляла, що актор мав хворобу Альцгеймера та деменцію з тільцями Леві.

3 листопада останки актора піддали лужному гідролізу, також відомому як водна кремація. За цього методу замість традиційного спалювання використовують воду, високу температуру та хімічні речовини для розкладання тіла.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Повідомлення родини

Близькі Стюарта повідомили про його смерть 29 жовтня на офіційній сторінці актора в соціальних мережах. За їхніми словами, він помер в оточенні родини та друзів; поруч були жива музика, молитва, сльози і сміх.

За інформацією E! News, актор помер у своєму будинку в Лос-Анджелесі під опікою дружини Санні Озелл. Його представниця Келлі Буш Новак повідомляла, що перебіг хвороби був коротким, але болісним. Після звістки про смерть актора шану йому висловили, зокрема, Ієн Маккеллен, Сет Макфарлейн, Гейтс Макфадден і Г’ю Джекман.

Деменція з тільцями Леві

Деменція з тільцями Леві є прогресуючим нейродегенеративним захворюванням, пов’язаним із накопиченням аномальних білкових відкладень у нервових клітинах. Воно може спричиняти порушення пам’яті, мислення і концентрації, проблеми з рухом, порушення сну та зорові галюцинації. Симптоми захворювання можуть бути схожими на прояви хвороб Альцгеймера та Паркінсона.

Читай нас у