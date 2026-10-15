У Тайвані чотири державні компанії з управління активами погодили злиття — Taipei Times

У Тайвані чотири державні компанії з управління активами погодилися об’єднатися в одну структуру, щоб посилити свої позиції на ринку. Компанія First Securities Investment Trust стане правонаступницею в угоді, а Mega International Investment Trust, Taiwan Cooperative Securities Investment Trust і Hua Nan Investment Trust приєднаються до неї через обмін акціями, повідомляє Taipei Times.

Міністерка фінансів Тайваню Чжуан Цуй-юнь заявила парламентському комітету з фінансів, що всі чотири компанії вже домовилися про злиття та досягли згоди з працівниками. Водночас угода ще потребує схвалення рад директорів кожної з компаній. Місцеві медіа повідомляли, що засідання рад можуть відбутися 22 жовтня.

Розподіл місць у керівництві

Згідно із запропонованою структурою управління, First Securities отримає чотири місця в раді директорів і два місця в наглядовому органі. Mega International матиме по одному представнику в кожному з цих органів, тоді як Taiwan Cooperative і Hua Nan отримають по одному місцю в раді директорів.

Чжуан зазначила, що процес відбувається відповідно до чинних законів і правил. Міністерство фінансів не має затверджувати дату проведення засідань рад директорів.

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Конкуренція на ринку ETF

Після об’єднання нова компанія управлятиме 377 фондами із сукупними активами на 385 млрд нових тайванських доларів, або приблизно 12 млрд доларів США. За словами міністерки, це зробить її 12-ю за розміром компанією з управління активами на Тайвані.

Злиття відбувається на тлі швидкого розвитку тайванського ринку біржових інвестиційних фондів (ETF) та посилення конкуренції між компаніями з управління активами. Водночас нова структура все одно істотно поступатиметься лідерам ринку: активи ETF Yuanta/P-shares Taiwan Top 50, яким управляє Yuanta Securities Investment Trust, становлять близько 2,5 трлн нових тайванських доларів.

Депутати застерегли, що саме по собі об’єднання не гарантує поліпшення інвестиційних результатів або прибутковості. Чжуан назвала консолідацію першим кроком і наголосила на потребі посилити бізнес-стратегію, ресурсну базу та мережі дистрибуції. Профспілка Hua Nan погодила план працевлаштування персоналу 5 жовтня після кількох раундів переговорів.

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