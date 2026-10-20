У Тайвані закликали розробити фільтри ШІ-контенту перед виборами — Taipei Times

У Тайвані учасники форуму Демократичної прогресивної партії закликали уряд розробити бази даних і системи фільтрації контенту, створеного штучним інтелектом, а також посилити медіаграмотність населення напередодні місцевих виборів. Як повідомляє Taipei Times, на форумі обговорили тактику ймовірного втручання Китаю у виборчий процес і способи протидії дезінформації.

Генеральний секретар Демократичної прогресивної партії Сюй Го-юн заявив, що Китай нібито поширює інформацію, яка на 30% є правдивою, а на 70% — неправдивою. Він закликав експертів дослідити, як Пекін використовує штучний інтелект і великі дані для впливу на суспільне сприйняття.

Цілі та методи впливу

Голова кафедри міжнародних досліджень Університету Святого Томаса в Г’юстоні Є Яо-юань заявив, що короткостроковою метою Китаю є вплив на результати виборів, а довгостроковою — поглиблення суспільного розколу та підрив довіри до демократії. За його словами, поряд із військовим тиском Китай намагається впливати на тайванських виборців через дезінформацію, маніпулювання громадською думкою та проникнення в соціальні мережі.

Є також заявив, що в липні уряд США виявив викрадення Китаєм 220 мільйонів записів реєстрації американських виборців. На його думку, аналіз таких даних може допомогти визначати теми для впливу на виборців у різних регіонах, тому Тайвань має посилити механізми захисту.

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ШІ та перевірка інформації

Лю Юй-сі з факультету комунікацій Університету Ши Сінь заявила, що Пекін дедалі більше використовує ШІ для масового створення текстів і зображень, які можуть застосовуватися для втручання у вибори. Як приклад вона навела онлайн-агітаційні матеріали кількох китайських іммігрантів, зареєстрованих для участі у виборах на місцеві посади: за її словами, ці зображення містили багато помилок.

Генеральний секретар Азійсько-Тихоокеанської елітної асоціації обміну Артур Ван заявив, що головною метою Китаю є підрив суверенітету Тайваню. За його оцінкою, Пекін раніше використовував словесні атаки, військові погрози та економічні стимули, а в 2016–2018 роках зосередився на дезінформації. Тепер тактика, за словами Вана, змістилася до цілеспрямованого втручання у вибори для поглиблення розбіжностей і ворожості в тайванському суспільстві.

Директор відділу Демократичної прогресивної партії у справах Китаю У Цзюнь-чжи порадив із підозрою ставитися до повідомлень із невідомих джерел та інформації, розрахованої на емоційну реакцію. Він рекомендував перевіряти джерела й звіряти факти з авторитетними медіа.

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