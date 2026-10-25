У Таллахассі біля стадіону постраждали щонайменше 12 людей — Jerusalem Post

Щонайменше 12 людей постраждали під час стрілянини пізно ввечері в суботу поблизу стадіону Bragg Memorial Stadium Університету Флориди A&M у Таллахассі, штат Флорида, США. Про це Jerusalem Post повідомляє з посиланням на департамент поліції Таллахассі та університет.

Серед потерпілих є неповнолітні

За даними поліції, 11 із 12 постраждалих дістали вогнепальні поранення. Серед усіх потерпілих було шестеро дорослих та шестеро неповнолітніх. Місцевий департамент поліції та університет повідомили про інцидент біля університетського стадіону.

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Стан постраждалих

У департаменті поліції заявили, що щонайменше троє потерпілих від стрілянини мають тяжкі поранення. Ще дев'ять осіб, за даними правоохоронців, перебувають у стабільному стані. У відомстві навели ці дані на момент оприлюднення повідомлення.

Jerusalem Post зазначив, що це повідомлення, яке оновлюється. Кількість постраждалих і відомості про їхній стан можуть уточнюватися в міру надходження нової інформації від поліції.

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