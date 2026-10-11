У Танзанії літак із 30 людьми на борту зіткнувся із зеброю під час зльоту — Daily Mail

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Пасажирський літак Embraer EMB-120 авіакомпанії Sindbad Air зазнав аварії під час вильоту з національного парку Серенгеті в Танзанії. На борту перебували 26 туристів і четверо членів екіпажу, а під час розгону на злітній смузі Серонера літак зіткнувся із зеброю, яка загинула на місці.

Виконуючи рейс до Занзібару, пілоти вже після підйому виявили серйозне пошкодження шасі. Екіпаж ухвалив рішення змінити маршрут і спрямував судно до міжнародного аеропорту Кіліманджаро, розташованого орієнтовно за 434 кілометри на схід від заповідника.

Посадку провели в аварійному режимі близько опівдня. Під час торкання смуги з лівого крила літака валив дим, а нижня частина фюзеляжу терлася об покриття. До лайнера негайно прибули рятувальні служби, а роботу летовища тимчасово призупинили.

Усі 30 осіб на борту успішно евакуювалися, ніхто з пасажирів чи членів екіпажу не постраждав.

Про це повідомляє Daily Mail.

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