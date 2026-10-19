У Татрах турист заплатив за варені яйця космічну суму

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У гірських притулках Татр (найвища польська і словацька частина Карпат) ціни часто дивують відпочивальників, однак цього разу соцмережі сколихнула вартість звичайного доповнення до ранкової страви.

Чоловік на ім'я Вальдек виклав у мережу фото чека, де одна позиція виявилася значно дорожчою, ніж можна було очікувати.

Не раз побувавши в Татрах, мандрівник вважав себе досвідченим знавцем місцевих умов і був певен, що гори його вже нічим не здивують. Утім, за його власними словами, цього разу довелося визнати: "людині властиво помилятися".

Чек, яким поділився турист, датований 2 жовтня. Загальна сума становила 124 злотих (близько 1 426 грн). До рахунку увійшли два сніданкові набори по 32 злотих (~368 грн), два чаї з лимоном по 12 злотих (~138 грн), дві порції хліба по 2 злотих (~23 грн) і чотири варені яйця.

Саме остання позиція й наробила галасу. За кожне яйце довелося віддати по 8 злотих (~92 грн). Отже, чотири яйця обійшлися у 32 злотих (майже 370 грн) – рівно стільки ж, скільки коштував цілий повноцінний сніданок.

Водночас Вальдек наголошує, що не сприймає цей рахунок як черговий "чек жаху" – так у Польщі зазвичай охрещують фотографії з приголомшливими цінами. Мандрівник пригадав, як йому вже закидали: "Не маєш грошей – сиди вдома, а не їдь у гори". Тож цю історію він сприймає радше як кумедний курйоз, що наочно показує, у скільки на високогірній турбазі можуть оцінити звичайнісіньке куряче яйце.

Джерело: Onet.

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