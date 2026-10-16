У Таїланді дозволили перевіряти багаж без присутності пасажира — Bangkok Post

У Таїланді з п’ятниці запроваджують нові правила авіаційного контролю, які дозволяють працівникам аеропортів відкривати зареєстрований багаж без присутності пасажира, якщо він викликає підозру щодо наявності заборонених предметів. Правила діятимуть в усіх аеропортах країни.

Огляд під відеозапис

Нову процедуру встановило Управління цивільної авіації Таїланду. Як повідомляє Bangkok Post, кожен такий огляд фіксуватимуть на відео. Після перевірки до валізи вкладатимуть повідомлення, щоб поінформувати власника багажу про проведену процедуру.

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Поради для пасажирів

Компанія Airports of Thailand нагадала пасажирам про зміну правил. Авіаційний регулятор радить не класти до зареєстрованого багажу цінні речі, важливі документи та заборонені предмети, аби уникнути його огляду.

Серед речей, які заборонено перевозити в зареєстрованому багажі, названо вибухові речовини, вогнепальну зброю та павербанки. Зміни пояснюють потребою посилити безпеку авіаперевезень.

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