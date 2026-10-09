У Таїланді хочуть запровадити податок на виїзд для туристів

У Таїланді пропонують запровадити податок на виїзд із країни для всіх, хто подорожує літаком. Його розмір може становити 1000 батів — приблизно 30 доларів, або 1335 гривень. Поки що це лише законопроєкт, який винесли на громадське обговорення, тож нове правило ще не набуло чинності.

Податковий департамент Таїланду запропонував повернути податок на виїзд із країни. За задумом влади, його мають сплачувати всі пасажири, які залишають Таїланд повітряним транспортом, незалежно від громадянства. Відповідну пропозицію оприлюднили для громадського обговорення.

Сума збору становитиме 1000 батів. За нинішнім курсом це приблизно 30 доларів, або 1335 гривень. Податок планують стягувати під час оплати авіаквитка. Тобто пасажирам не доведеться окремо шукати касу чи сплачувати збір перед посадкою на літак. За несплату передбачили штраф у розмірі 2000 батів — це вдвічі більше за сам податок.

Таїланд уже запроваджував схожий податок

Це не перша спроба країни стягувати гроші за виїзд. У 1983 році Таїланд уже ухвалював подібний закон. Тоді він стосувався громадян країни та іноземців, які мали постійний дозвіл на проживання.

Спочатку податок становив 1000 батів для тих, хто виїжджав літаком, і 500 батів для пасажирів, які залишали країну суходолом або морем. У 1990-х роках цей закон скасували. Тепер влада хоче повернути збір, але в оновленому вигляді.

Хто не платитиме за виїзд

У законопроєкті також визначили категорії пасажирів, яких хочуть звільнити від сплати податку. До цього переліку належать:

члени королівської родини та люди, які їх супроводжують;

верховний патріарх і його супровід;

глави іноземних держав та урядові гості;

діти віком до двох років;

пасажири, які перебувають у Таїланді транзитом;

члени екіпажів та інші працівники транспортної сфери, які перебувають у країні у зв’язку зі службовими обов’язками.

Окремо передбачили правило для тих, хто вже придбав авіаквитки. Якщо квиток купили до набуття законом чинності, повторно сплачувати податок не доведеться, навіть якщо виліт відбудеться вже після запровадження нового збору. Водночас остаточного рішення поки немає. Законопроєкт лише винесли на громадське обговорення, тому умови та строки можливого запровадження податку ще можуть змінитися.

Таїланд також скоротив безвізове перебування для українців

Це не єдина зміна, яка стосується туристів у Таїланді. Раніше влада країни скоротила термін безвізового перебування для громадян України, країн ЄС, Росії та низки інших держав. Раніше українці могли перебувати в Таїланді без візи до 60 днів. Тепер цей термін становить 30 днів. Нові правила набули чинності 15 вересня.

Таким чином, мандрівникам варто враховувати одразу дві зміни: коротший термін безвізового перебування та можливий додатковий збір за виїзд літаком. Однак податок у 1000 батів поки що залишається лише пропозицією, а не чинним правилом. Про це повідомляє видання The Nation.

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