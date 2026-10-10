У Таїланді хочуть змінити фінансування Thai PBS — Bangkok Post

У Таїланді правляча партія Bhumjaithai запропонувала змінити систему фінансування суспільного мовника Thai PBS, замінивши цільові надходження від акцизів на алкоголь і тютюн щорічними асигнуваннями з державного бюджету. Ініціатива також стосується Фонду зміцнення здоров’я Таїланду, Фонду літніх людей і Національного фонду розвитку спорту, повідомляє Bangkok Post.

Зміна моделі фінансування

Thai PBS, створена 2008 року в межах медіареформи, нині отримує суму, еквівалентну 1,5% акцизних податків на алкоголь і тютюнові вироби. Законодавство встановлює річну стелю таких надходжень на рівні 2 млрд батів, а кошти понад цей ліміт мають перераховуватися державі.

Голова Bhumjaithai з правових питань Супачай Джайсмут заявив, що зміни потрібні для посилення фінансової дисципліни, прозорості та довгострокової стабільності. Він послався на норму закону про державну фіскальну та фінансову дисципліну, яка забороняє закріплювати податкові або зборові надходження за окремими державними органами без їхнього переказу державі.

За задумом ініціаторів, Thai PBS щороку подаватиме бюджетний запит до Палати представників. Джайсмут наголосив, що такий порядок не означатиме втручання в редакційну політику мовника, а дасть змогу обраним представникам ретельніше контролювати використання публічних коштів. Громадські консультації щодо змін до закону про Thai PBS тривають із 30 вересня до 14 жовтня.

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Застереження медійних організацій

Шість медійних організацій закликали передбачити гарантії незалежності Thai PBS. На їхню думку, перехід до щорічного бюджетного фінансування може зробити мовника вразливішим до політичного тиску. Вони вимагають, щоб будь-яка нова модель забезпечувала достатнє, стабільне та передбачуване фінансування, необхідне для довгострокового планування.

Організації також закликали парламент провести ширше обговорення ролі, місії, системи управління та ефективності Thai PBS, залучивши професійні об’єднання медійників, науковців, громадянське суспільство і громадськість. На їхню думку, перед зміною механізму фінансування слід оприлюднити оцінку впливу та розглянути альтернативні варіанти.

Дискусія про незалежність

Членкиня Національної комісії з телерадіомовлення та телекомунікацій Піронгронг Рамасута заявила, що суспільні медіа мають бути незалежними як від держави, так і від комерційних інтересів, а стабільне фінансування необхідне їм для контролю за владою та великим капіталом. Колишня членкиня цієї комісії Супінья Клангнаронг поставила під сумнів мотиви й час запропонованих змін, водночас визнавши, що подальше фінансування без змін може призвести до застою.

Після завершення консультацій пропозицію мають подати до уряду, а згодом — до парламенту. За словами Джайсмута, завершити законодавчий процес у межах нинішньої парламентської сесії навряд чи вдасться.

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