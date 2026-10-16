У Таїланді не розглядають скасування виборів до ради соцстрахування — Bangkok Post

Міністр праці Таїланду Джулапун Аморнвіват заявив, що скасування виборів до Ради соціального страхування не розглядають. Перемогу на них здобула команда Progressive Social Security. Про це повідомляє Bangkok Post.

Скарг на результати не надходило

Міністр коментував критику щодо ймовірного політичного втручання у вибори, які відбулися в неділю. За його словами, формальних скарг не подавали, а заклики скасувати голосування досі обмежувалися обговореннями в інтернеті.

Аморнвіват зазначив, що результати є доволі зрозумілими, а Управління соціального страхування підраховує голоси відповідно до правил. Він додав, що можливі незначні помилки навряд чи вплинуть на підсумок виборів.

Явка, за його оцінкою, збільшилася приблизно на 500–600% у порівнянні з першими виборами до ради, що відбулися 24 грудня 2023 року. Міністр назвав це позитивним сигналом.

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Політична активність і перевірка кандидатів

Міністр праці заявив, що членство в політичній партії саме по собі не заборонене. Також політикам не заборонено закликати людей скористатися правом голосу. За його словами, кандидатів уже перевіряли, зокрема з’ясовували, чи обіймали вони політичні посади або входили до виконавчих комітетів партій.

Аморнвіват наголосив, що схожість позицій Progressive Social Security та політичної партії щодо трудових питань не доводить політичних зв’язків або порушень. Він пояснив, що багато ідей у сфері праці походять від самих працівників.

Формула пенсій CARE

Окремо міністр повідомив, що формула CARE для розрахунку пенсій за віком проходить юридичну перевірку в Офісі Ради держави. Вона передбачає розрахунок виплат на основі даних про внески та заробітки протягом усього періоду страхування, а не лише середньої зарплати за останні 60 місяців перед припиненням страхового статусу.

Аморнвіват заявив, що не обговорював це питання з генеральним секретарем Управління соціального страхування, оскільки юридичний розгляд належить до повноважень Ради держави. Водночас він пообіцяв стежити за процесом, щоб прискорити його розгляд.

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