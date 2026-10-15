У Таїланді від повеней із середини вересня загинули 76 людей — Bangkok Post

У Таїланді від повеней із середини вересня загинули 76 людей, заявив Департамент запобігання та пом’якшення наслідків стихійних лих. Найбільше смертей — 25 — зафіксували у провінції Прачинбурі. Про це повідомляє Bangkok Post.

Мільйони людей зазнали впливу повеней

За даними відомства, станом на 15 жовтня повені тривали в Бангкоку та ще 20 провінціях, переважно в центральній частині країни. Водночас рівень води в постраждалих районах знижувався.

Через стихію труднощів зазнали 791 705 сімей, а загальна кількість постраждалих становила близько 2,43 млн осіб. Повені зберігалися також у північних і східних провінціях Таїланду.

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Найбільше постраждалих сімей — у Патхумтхані та Бангкоку

У провінції Патхумтхані повені торкнулися 248 818 сімей, а в чотирьох районах Бангкока — Латкрабанг, Нонгчок, Мінбурі та Сафан Сунг — 220 417 сімей. У провінції Аюттхая постраждали 69 607 сімей, у Прачинбурі — 59 727, у Чаченгсау — 54 729.

Влада також повідомила про переказ 4,12 млрд батів фінансової допомоги 540 277 сім’ям, які постраждали від повеней у Бангкоку та 58 провінціях країни.

Окрім Прачинбурі, смертельні випадки зареєстрували, зокрема, у провінціях Самутпракан, Супханбурі, Чаченгсау, Сакеу, а також у Бангкоку й Накхоннайоку.

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