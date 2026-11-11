У Таїланді заарештували колишню королеву краси за крадіжку $20 млн

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Колишню володарку титулу «Міс Таїланд — 2000» Панадду Вонгпхуді заарештували разом із чоловіком за підозрою у шахрайстві та відмиванні грошей.

За версією слідства, подружжя могло привласнити близько 527 млн батів (понад 15 млн доларів) із 815 млн батів, зібраних благодійним фондом «Онгкорн Тхамді».

Кошти нібито витрачали на особисті потреби, зокрема погашення боргів за кредитними картками, предмети розкоші та будівництво вілли з басейном на Пхукеті.

Перевірка також виявила, що з моменту реєстрації у 2022 році фонд не подавав фінансової звітності. Щонайменше десятеро благодійників уже поскаржилися на можливе нецільове використання пожертв.

Скандал спонукав владу Таїланду розпочати перевірку благодійних організацій по всій країні.

Джерело: The Straits Times

Прем’єр-міністр і міністр внутрішніх справ Таїланду Анутін Чарнвіракул доручив губернаторам провінцій до кінця грудня перевірити земельні ділянки, які можуть незаконно належати іноземцям через підставних осіб.

Нідерландський телевізійний діяч і політик Еміль Рателбанд, родина якого шукає інформацію про його місцеперебування, наприкінці минулого року виїхав із Таїланду до Лаосу через міст тайсько-лаоської дружби. Про це повідомила імміграційна поліція Таїланду.

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