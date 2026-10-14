У Таїланді затримали 39 підозрюваних у справі про шахрайську мережу — Bangkok Post

У Таїланді поліція затримала 39 підозрюваних під час операції проти ймовірної транснаціональної мережі онлайн-шахрайства та відмивання коштів. Обшуки провели в Бангкоку та десяти провінціях, а вартість вилучених активів перевищила 500 млн батів, повідомляє Bangkok Post.

Обшуки у 27 локаціях

Операцію під назвою Anti-Scam Matrix проводили Центр протидії кібер-шахрайству та Центральне слідче бюро Таїланду. Серед затриманих — 30 громадян Таїланду, вісім громадян Китаю та один громадянин М’янми.

За даними поліції, підозрюваним закидають, зокрема, шахрайство проти населення, видавання себе за іншу особу, введення неправдивої інформації до комп’ютерних систем і відмивання коштів. Правоохоронці обшукали 27 об’єктів у Бангкоку, Чіангмаї, Чіанграї, Самутпракані, Сарабурі, Сінгбурі, Накхонпатхомі, Чонбурі, Каласіні, Наратхіваті та Ранонзі.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Майно та схема обману

За даними слідства, було вилучено вісім об’єктів елітної нерухомості вартістю понад 330 млн батів, квартири й документи на землю в районі Рама 9 вартістю понад 90 млн батів, будинок у Крунгтеп-Кріті вартістю понад 60 млн батів, а також десять дорогих автомобілів.

Розслідування почалося після перевірки даних іноземців із візами Thailand Privilege у зв’язку зі скаргами на онлайн-шахрайство. Слідчі встановили, що на банківські рахунки громадян Китаю, які мали такі візи, надходили кошти від імовірних шахраїв.

За версією поліції, жертв заманювали рекламою у Facebook із обіцянками високого прибутку від інвестицій у блокчейн-торгівлю. Потім їх спрямовували до груп у Line, де спільники переконували відкрити торговельні рахунки через сайт ote-th.com і завантажити фальшивий застосунок OTE TH. Коли люди намагалися вивести нібито отриманий прибуток, від них вимагали додаткові платежі. В одному епізоді збитки становили 26,5 млн батів, а 74 ідентифіковані потерпілі втратили загалом 173 млн батів.

Читай нас у