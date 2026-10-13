У Таїзі п’ятеро цивільних загинули під час обстрілів — Al Jazeera

У єменському Таїзі за останні 24 години внаслідок дій, які Єменська мережа прав і свобод пов’язує з силами хуситів, загинули п’ятеро цивільних, ще 17 дістали поранення. Про це повідомляє Al Jazeera з посиланням на правозахисну мережу.

За даними мережі, сили хуситів випустили по житлових районах понад 180 боєприпасів, зокрема мінометні та артилерійські снаряди, ракети «Катюша», танкові снаряди й безпілотники. Вона також повідомила про пошкодження семи будинків, 12 приватних автомобілів і мечеті Аль-Саїд у Таїзі.

Серед загиблих — п’ятирічна Ахлам Абдулсалам, яка загинула після влучання снаряда в будинок її родини в районі Аль-Місрах, повідомило державне агентство Saba.

Обстріл лікарні та дефіцит медикаментів

За даними Saba, атака рано вранці у вівторок зачепила лікарню Аль-Сафва: там вибило вікна, щонайменше одна людина дістала поранення. Серед пацієнтів і медиків виникла паніка. Раніше внаслідок обстрілів у житловому районі Ад-Дахра та сусідньому районі Бір-Баша поранення дістали п’ятеро людей, серед них троє дітей.

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Кореспондент Al Jazeera повідомив про мінометний обстріл житлового кварталу Аль-Іхва в центрі Таїза. Кількість загиблих і поранених унаслідок цього удару не встановлена, також є пошкодження майна.

Жителі міста, яке перебуває в облозі хуситів, також відчувають гострий дефіцит пального та інших товарів першої необхідності. Міністерство охорони здоров’я та населення Ємену заявило, що запаси ліків, внутрішньовенних розчинів, медичних матеріалів і пального в медзакладах Таїза наближаються до вичерпання.

Бої на фронтах Маріба і Таїза

Тим часом урядові сили Ємену заявили про просування в провінції Маріб у межах операції «Світанок Ємену». Військове джерело повідомило Al Jazeera про взяття панівних висот поблизу табору Маас у районі Медгал. На південному фронті сили з напрямків Саба і Байхан заявили про захоплення позицій Аль-Мукайлат і Джабаль-Заджар на північ від району Харіб.

У Таїзі тривають інтенсивні бої на західних, південних і південно-західних напрямках. Джерела в урядових силах заявили, що в понеділок їхні військові взяли в полон 81 бійця хуситів у районі Ад-Дабаб. Сторони також повідомляли про бої в районах Аль-Шакаб, Аль-Акруд і Аль-Місрах.

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