У Тбілісі щодня тривають протести попри тиск влади — France 24

У Тбілісі, Грузія, щодня тривають протести попри посилення тиску влади на незгодних із її політикою, повідомляє France 24. Акції стали менш масштабними, а опозиційних діячів ув’язнюють.

Протести після виборів

Два роки тому десятки тисяч проєвропейських протестувальників вийшли на вулиці після парламентських виборів у жовтні 2024 року, результати яких оскаржували. Офіційно перемогу на них здобула правляча партія «Грузинська мрія».

За кілька тижнів після голосування влада заявила про призупинення процесу вступу країни до Європейського Союзу.

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Закон про іноземних агентів

У 2025 році уряд Грузії ухвалив жорсткішу версію суперечливого закону про «іноземних агентів». Влада пояснювала це потребою зміцнити національний суверенітет і забезпечити прозорість роботи неурядових організацій.

За даними France 24, закон, змодельований за російським законодавством, істотно обмежує доступ до міжнародного фінансування та розширює контроль влади над громадянським суспільством. Водночас, згідно з останніми опитуваннями, понад 70% грузинів хочуть вступу країни до ЄС.

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